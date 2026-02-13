テレビ東京は１２日までに、ＩＰ（知的財産）プロデュース会社の「Ｍｉｎｔｏ」に５億円を出資し、資本業務提携することを発表した。漫画やアニメ、キャラクターなどのＩＰを起点に企画・制作から、東南アジアなどへの海外流通までを手掛ける「Ｍｉｎｔｏ」と提携について、同社は「当社のＩＰビジネスを補完する戦略的パートナーとして最適であると判断しました」と説明。同局は、人気幼児向け番組「シナぷしゅ」などの自社