◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スノーボードクロス タイムトライアル(大会8日目/現地13日)予選28位となった吉田蓮生選手が決勝トーナメントへ意気込みを語りました。1回目で1分17秒10、2回目で1分17秒42のタイムを記録した吉田選手。「1本目の方が自分の滑りとしてはうまくいった。2本目はところどころミスしてしまったので、改善して(決勝へ)挑みたい」と振り返りました。吉田選手は五輪初出場。「