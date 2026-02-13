北京市中心部のビル群と行き交う車両＝2025年12月（共同）中国国家外貨管理局が13日公表した2025年の国際収支統計によると、外資企業による直接投資は前年比約4倍の765億ドル（約11兆7千億円）だった。24年に大きく落ち込んだ反動で上向いたが、ピーク時から4分の1以下と依然低水準。景気減速や現地企業との競争激化で、投資意欲の萎縮が続いている。中国当局による「スパイ活動」の監視強化などのリスクも警戒され、日本企業に