女優の南沙良が１３日、東京・新宿ピカデリーで公開中の主演映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」（波木銅原作、児山隆監督）でトークイベントを行った。封切られて約１か月。客席には９回も見たリピーターも。今作ではラッパーを夢見ながらも、学校にも家でも居場所を見いだせず、もんもんとした日々を送る主人公を演じた。「改めてお芝居をすることが、映画をつくることがこんなにも楽しいんだ、と思えた。作品や役に対