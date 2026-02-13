ミュージシャンの大江千里（65）が13日放送のTOKYO FM「松任谷正隆の…ちょっと変なこと聞いてもいいですか？」（後5・30）に出演。現在は米国・ニューヨーク在住だが、日本にいた時との金銭感覚の違いを語った。大江は1983年にデビュー。シンガー・ソングライターとして活躍、また1988年のフジテレビ系ドラマ「君が嘘をついた」などに俳優として出演するなど人気を博した。だが、47歳だった2008年にニューヨークでジャズを