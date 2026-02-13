ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート代表のウィリアムソン・師円コーチが１３日、本番会場で行われた女子団体追い抜きの公式練習後、取材に応じた。１６日に行われる予選は、先頭から高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急行）のメンバーで臨むと明かした。「ミスなく問題なく滑れば１位通過は十分にできるタイムが出る」と語った。堀川は今季から「チーム・ゴールド」に加入。Ｗ杯では