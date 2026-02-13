NY在住の渡辺直美による、ピン芸人としては史上初となる東京ドーム公演『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』が、2月11日に開催された。伝説の一夜に、約4万5000人の観客が熱狂した。2021年4月より活動の拠点をニューヨークに移し、「自分らしさ」を武器に数々の道を切り拓いてきた渡辺直美。芸歴20年目という節目に開催された本公演は、一夜限りのプレミアムコメディーショーとして実現した。当日まで公演内容やゲストは完全シークレッ