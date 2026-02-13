横浜市立よこはま動物園「ズーラシア」（旭区）は2026年2月9日、ホッキョクグマ「ゴーゴ」が、8日に麻酔薬を投与したあと死んだと発表した。これにXでは一部で、園の対応に問題があったのではないかとする批判が寄せられた。園は12日に、当日の対応の詳細を公表した。よこはま動物園によると、ゴーゴは動物好きの間では有名で、「非常に人気も高かった」という。そのため、「たくさんのご意見をいただいている状況になっているのか