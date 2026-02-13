愛知県弥富市の建設部長が公共工事の落札予定価格を業者に漏らしたとして逮捕された事件で、警察が13日、市役所に家宅捜索に入りました。家宅捜索は午後6時ごろから始まり、愛知県警の捜査員およそ15人が、弥富市役所の都市整備課などで工事の入札に関する資料などを押収しているとみられます。市の建設部長・立石隆信容疑者(55)は、去年5月に入札があった「弥富まちなか交流館」のリニューアル工事など公共工事3件の