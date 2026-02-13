LINEヤフーが運営する日本最大級のインターネットニュース配信サービス『Yahoo!ニュース』は13日、「Yahoo!ニュース エキスパート」に参加する専門家や有識者、ジャーナリスト、クリエイター「エキスパート」を表彰する『ベスト エキスパート 2026』授賞式を開いた。授賞式では、1800人の「エキスパート」により2025年に配信された記事とコメントの中から、「オーサー部門」「コメント部門」「趣味・生活領域クリエイター部門」