ボブスレー男子で2大会連続2冠のパイロット、フリードリヒ（ドイツ）が公式練習後に取材に応じ、35歳で迎える今大会が最後の五輪になると表明した。2人乗りと4人乗りでそれぞれ3連覇を狙うスター選手。昨年の世界選手権も2冠に輝くなど、今なお強さは衰えない。「1回の滑走ごとに集中する。勝てるように全力を尽くす。素晴らしい大会になるだろう」と穏やかな表情で意気込んだ。（共同）