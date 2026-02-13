All About ニュース編集部は1月9〜10日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「〇〇顔×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『亡国顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介します。亡国顔は、儚げで中性的な印象。守りたくなるような危うさと惹き込まれる魅力が共存する顔立ちを指します。【10位までのランキング結果を見る】2位：高杉真宙／44票2位には、高杉真宙さんがランクイ