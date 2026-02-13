英誌エコノミスト電子版が掲載した高市首相のイラスト（同誌提供・共同）【ロンドン共同】英誌エコノミスト電子版は12日、衆院選で自民党を大勝に導いた高市早苗首相（自民党総裁）について「世界で最も力を持つ女性」と題する特集記事をトップニュース扱いで掲載した。青色のジャケットを着た高市氏が富士山を背景に笑顔で手を振るイラストも載せた。高市氏が日本を変える歴史的な機会を得たとして、経済再建や人口減少などの