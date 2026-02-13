ボートレースとこなめのスポーツニッポン杯争奪「第42回英傑戦」が、14日に開幕する。東海地区選手権（5〜10日）では吉田裕平が正月シリーズからの2連続乗艇で話題となった14号機。その性能はエース候補の一角であり、地区選でも伸びの基準となっていた。その14号機を引き当てたのが香月大介（56＝福岡）。「重たいし、前評判ほどでは…」が正直なところだが、地区選優勝戦時の気温は7度。前検日は13度を超えていたので、全