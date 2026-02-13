ウクライナ軍参謀本部は１２日、ロシア極北のコミ共和国の製油所を国産無人機（ドローン）で攻撃したと発表した。製油所は露国境から１７００キロ以上離れているといい、ウクライナ情報機関の関係者は、同国による無人機攻撃の航続距離で「新たな記録だ」と説明した。ウクライナは露国内への攻撃距離を伸ばし、これまでも露国境から約１５００キロ以上離れた製油所を無人機で攻撃するなどしている。同本部は今回攻撃で複数の火