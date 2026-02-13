長野県の野沢温泉スキー場のゴンドラ乗り場には大行列。その多くが外国人観光客でした。ゲレンデはオーストラリアやアメリカなど、海外各地から来たスキーヤーなどでいっぱい。オーストラリアから来た人：ここの雪が気になってて、今年はたくさん旅行して、長野でも色んなリゾートに泊まってみたけど、とてもいいね。（雪が）とてもやわらかくていい。倒れてもけがしなくていい。“野沢温泉村の雪を求めてきた”という外国人たちが