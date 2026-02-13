日常のニュースや生活シーンで見かける言葉を集めた「ひらがなクイズ」の時間です！今回は、変化や動作を表す少しかっちりした言葉をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースが埋まった瞬間の「アハ体験」を楽しみましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□ん□□んさ□□んか□□いヒント：エレベーターに付いているボタン