北京で2月11日、中国農業科学院が中国内外の研究機関と共同で立ち上げた国際的な大規模科学計画である「植物の星計画」が始まりました。このプロジェクトは15の国と地域からの49のトップレベルの研究機関が参加し、人工知能（AI）のアルゴリズムとモデルを組み合わせ、陸上植物の主要な系統の遺伝子コードを解読することで、完全な「植物の生命の樹」を描き、食糧安全保障、生物多様性の保護、新薬発見、持続可能な発展といった世