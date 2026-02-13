Photo: 納富廉邦 本の形というのは魅力的らしく、世の中には本の形をしたアイテムがたくさんある。パッと思い付くだけでも、花瓶や小物入れ、ポーチにキーホルダー、ドアストッパー、マッチ、照明などなど。今回紹介する「ブックニチュア」（税込15,180円）もそういったブック型アイテムなのだけど、これがなんとスツールなのだ。「やや大きめの本」が数秒でスツールに変形