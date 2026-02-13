国際野球大会「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（以下：World Baseball Classic）」のオフィシャルグッズが集う期間限定ストア「WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE」が、2月20日（金）から、東京・渋谷にあるMIYASHITA PARKと東京・押上にある東京スカイツリーにオープンする。【写真】グラウンドの雰囲気を表現！期間限定ストアの様子■ファンイベントも実施予定今回オープンする「WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE