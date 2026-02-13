「ニューヨーク・ポスト」が「一回り大きくなった」“鎧”に注目が集まっている。ドジャースの大谷翔平投手がキャンプ地アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを実施。米地元紙「ニューヨーク・ポスト」は12日（日本時間13日）、「ショウヘイ・オオタニ、ドジャースのスプリングトレーニングに筋肉が仕上がった姿で復帰」との見出しで記事を掲載。その“巨大化”を伝えている。同紙のエドワード・ルイス記者が「ショウヘイ