熱戦が続くミラノ・コルティナオリンピック。フリースタイルスキー・男子モーグルで、堀島行真選手(28)が銅メダルを獲得しました。地元の岐阜県池田町では、メダル獲得に沸いています。準決勝を5位で通過した堀島選手は、決勝で「コーク1440」を決め、4人を残して暫定トップにおどり出ます。しかし、キャリアで最大のライバル、カナダやオーストラリアの選手に0.27ポイント上回られて3位に。