ドイツの医師で博物学者のシーボルトが、初めて江戸を訪れてから200年。 記念のYouTube番組の撮影が、長崎市の出島で行われました。 YouTube番組の撮影で長崎市の出島を訪れたのは、シーボルト親子をテーマにした舞台に出演経験がある、俳優の鳳 恵弥さんと、元AKB48でアーティストの市川 美織さんです。 今年は、シーボルトが1826年に初めて江戸を訪れてから200年となり、