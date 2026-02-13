2023年7月、浜松市で知人男性に暴行を加えて死亡させたなどの罪に問われた男の裁判員裁判で、地裁浜松支部は、男に懲役16年の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】「暴行には拷問ともいうべきものも含まれていた」知人男性を死亡させ遺体をキャリーケースに入れて遺棄 元暴力団組員の男に懲役16年の判決=浜松市 判決を受けたのは、浜松市中央区の元暴力団組員で総合リフォーム業を営む被告の男（41）で