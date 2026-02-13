立て直しに向けて新代表を選出した「中道改革連合」。静岡県内の党関係者からは、落選した議員の声も拾ってほしいという声が聞かれました。 【写真を見る】「絶望の淵にいる落選議員の声も拾って」中道改革連合の新代表に小川淳也氏が就任 静岡県内の党関係者から聞こえた期待と注文の声=静岡 「小川淳也さんが中道改革連合の代表に当選されました」 2月13日、東京都内で実施された中道改革連合の代表選挙。階猛氏と小川淳也氏