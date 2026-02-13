リニア中央新幹線の工事を巡り、静岡県とJR東海は2月13日、静岡工区の作業基地となる「ヤード」の用地造成に必要な自然環境保全の協定を締結しました。 【写真を見る】2月13日、自然環境保全の協定を締結した県とJR東海 2月13日、平木副知事がJR東海の水野副社長に自然環境保全の協定を締結しました。 リニア新幹線の工事を巡っては2025年8月、JR東海が県に対し静岡工区の作業基地となる「ヤード」の用地造成に向け