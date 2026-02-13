飲酒運転で乗用車に衝突し、家族3人を死亡させた罪などに問われた男の裁判。懲役20年の判決が言い渡されました。◇家族3人を奪われた事故から1年9か月…湊斗ちゃんの母親「20年という判決を聞いた時に、私たちの思いが通じたんだなと思いました」湊斗ちゃんの曽祖母（そうそぼ）「子どもたちに『やったよ』と報告しました」裁判長「主文被告人を懲役20年に処する」トラックで飲酒運転事故を起こし、3人を死亡させた罪など