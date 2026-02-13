ミラノ・コルティナ冬季五輪は第７日の１２日、スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われた。ともに高校１年生で、１６歳の清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）と工藤璃星（同）の２人は表彰台を逃したものの、初出場で堂々の４、５位に食い込んだ。昨季の世界選手権銀メダリストで滋賀県出身の清水は、１、２回目は転倒したが、３回目に女子では使い手の少ない大技を含めたルーチンを完走。二つ目に「フロントサイドダブルコー