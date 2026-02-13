テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１２日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は先週に引き続いて「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。Ｍ−１グランプリ２０２４、２０２５と２年連続で決勝進出を果たしブレーク中のエバース町田和樹は「ファンの方、行くのって。なんでダメなんですか？」と、ファンと男女関係になることを小声で聞いた。先輩芸人の岡野陽一が