東大大学院教授らが共同研究相手から高額接待を受けたとされる事件で、東京地検は１３日、同大学院元教授で医師の佐藤伸一容疑者（６２）を収賄罪で起訴し、同大学院元特任准教授の医師吉崎歩容疑者（４６）を同罪で在宅起訴した。２人を接待したとして、共同研究相手の一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事の引地功一容疑者（５２）を贈賄罪で在宅起訴した。地検によると、佐藤、吉崎両容疑者は２０２３年３月〜２４年８月