例年なら、3月から始まる春の引っ越しシーズン。2026年は異変が起きています。山川さん：費用面も高くなると聞いていたので、“前倒し”しました。引っ越し業者のブレックス・美籏誠仁さんも「ピークの前倒し感は結構ある。実感できる。だいぶ増えた。繁忙期がもう1カ月増えたみたい」と話し、ピークの3月や4月を避けて2月に前倒しする人が増えているといいます。新生活が始まる直前の3月の引っ越し費用は通常の3倍ほど。さらに、