自動運転バスの乗り入れを想定した形状に整備するＪＲ平塚駅南口ロータリー平塚市は２０２６年度、ＪＲ平塚駅周辺のおおむね２０年後の将来像を示す「平塚駅周辺地区将来構想」の実現に向けて複数の事業に取り組む。同駅南口ロータリーは実証実験が行われている自動運転バスの乗り入れを想定した形状に改修するために実施設計を行うほか、湘南ひらつか七夕まつりのメイン通りとなる「湘南スターモール」の車道を、七夕をイメージ