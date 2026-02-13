中道改革連合は１３日、党本部で開いた議員総会で代表選の投開票を実施し、元立憲民主党幹事長の小川淳也氏（５４）を選出した。小川氏は元立民政調会長代行の階猛氏（５９）との一騎打ちを制した。得票は小川氏が２７票、階氏が２２票だった。小川氏は直後に新代表就任会見を開催。フリーライターからの「中道の議席激減の理由は、野党が自民に重箱の隅をつつくような議論ばかりしているという声がありますが、もう少し大きな