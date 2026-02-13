２０２０年に小川氏をモデルに映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」を撮った映画監督の大島新氏（５６）が１３日、スポーツ報知の取材に答え「手放しでは喜べないですけど、以前から思っている政策を訴えてほしい」とエールを送った。自身の妻と小川氏夫妻が同級生だった縁で親交がスタート。大島氏も２００３年に小川氏が初出馬した際に会って以来の仲だ。素の小川氏について「皆さんの持っている印象と変わらないですよ。