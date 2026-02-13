◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー距離男子１０キロフリー（１３日、イタリア・ミラノ）【バルディフィエメ（イタリア）１３日＝松末守司】男子１０キロフリーが行われ、エースの馬場直人（中野土建）は、２２分２１秒５の３５位だった。序盤からスピードを上げていく戦だったが、ペースが上がらず、終盤も持ち前の粘りの走りができなかった。「まだまだ調子が上がらない印象。体の動き自体がうまくいかない感じ