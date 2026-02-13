県内の公立高校では、合格発表の際、不合格の受験生だけに事前に結果を伝える「不合格者の内示」という仕組みがありました。全国唯一の取り組みでしたが、県教育委員会は今年度からの廃止を決めました。なぜなのか？取材しました。 県内の公立高校の合格発表で行われてきた「不合格者の内示」。発表の午前11時より前に、高校から中学校に不合格となった受験生の受験番号を伝え、中学校から受験生に結果を電話で知らせる仕組みです