沖永良部島・和泊町で今月10日、30代男性が倉庫で血を流して倒れているのが見つかりその後、死亡しました。警察は男性の死因や事件性の有無などを調べていて、地域では不安も広がっています。 沖永良部警察署によりますと、今月10日午後8時半すぎ、和泊町国頭にある倉庫で、農業・船岩拓也さん（37）が首から血を流して倒れているのを親族が見つけ、消防に通報しました。船岩さんは搬送先の病院で死亡しました。 （記者）「男性