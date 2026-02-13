先週末に開幕した、明治安田Jリーグ百年構想リーグ。開幕黒星発進となった鹿児島ユナイテッドFCは、15日日曜日、再びのホーム戦で琉球と対戦します。今季初勝利へ選手たちも強い決意を述べました。 雪が降る日曜日に行われた、明治安田J2・J3百年構想リーグの開幕戦。 ユナイテッドは、リーグ戦初出場となるGK・川上や、大卒ルーキーのFW・中山、MF・嵯峨ら新戦力が先発入りし、スタ