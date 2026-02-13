来月3日は、桃の節句。ひな人形が飾られ始める時期です。時代の変化に合わせ、より手軽でコンパクトなものが人気のようです。 （記者）「こちらではひな人形がずらりと並んでいます。特に目立つのがピンクや白を基調とした柔らかい色合いのひな人形です」 鹿児島市のイオン鹿児島店では、ひな人形の特設コーナーが設けられています。 子どもの健やかな成長を願い立春の頃から飾りはじめるひな飾り。売り場には、お