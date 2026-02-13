鹿児島銀行は13日、2027年度の初任給を引き上げる方針を発表しました。5年連続の初任給アップです。 鹿児島銀行は、多様な人材の確保を目的に2027年度の初任給を引き上げる方針を発表しました。 エリアを限定しない「エリアフリー」の総合職では、大学を卒業した新入社員が28万5000円で、短大卒が26万円、高卒が24万円で、それぞれ来年度＝2026年度に比べ1万5000円引き上げられる見通しです。 鹿児島銀行の初任給引き上げ