MBCふるさと特派員や視聴者のみなさんから寄せられた各地の話題を紹介する、「かごしま南北600キロ」。姶良市からひと足早い春の訪れ、種子島からは郷土芸能の話題です。 川沿いを黄色に彩る、菜の花。姶良市加治木町の日木山川沿いに続く、「菜の花ロード」です。 地元の建設会社が35年以上前から育てているもので、およそ800メートルにわたって植えられた菜の花が、今、見ごろを迎えています。 （地元住民）「き