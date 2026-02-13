「今回の商品は『進取不屈の商品だ』とみんなで誓い合って、世に出すことができる」─住友生命社長の高田氏はこう話す。コロナ禍以降、全世界的に健康増進への意識が高まった。その中で住友生命が展開してきた健康増進型保険 「Vitality」が好評。そして今回、その保険に「貯蓄」の機能を追加した新商品を発売する。世界初、業界初だけに、その開発には難しさも伴った。人口減、市場縮小が続く中、新たな需要を掘り起こす取り組み