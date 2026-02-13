自民党の石破前総理大臣は13日、「食料品の消費税を2年間ゼロ」にすることについて、衆院選で公約に掲げた高市総理には“物価高や円安の加速には繋がらないことを示す責任がある”との考えを示しました。石破茂 前総理大臣「税収が減ると財政が毀損する。借金だと当然信用が落ち、通貨が下がり、金利が上がり、物価高、って小学生が考えてもわかるような話であって。そうならないということを示すのは、一国の総理としての責