ヤクルトは13日、ドミンゴ・サンタナ外野手（33）が来日したと発表した。昨年8月にテキサス州ダラス市内の病院で右肘の手術を受け、リハビリを続けてきた助っ人。6年目を迎える今季へ向け「再びグラウンドに戻ることにワクワクしています。日本一のスワローズファンに勝利を届けられるよう、モチベーション高く準備をしています」とコメントした。