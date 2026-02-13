2月11日（水）に放送された『徹子の部屋』に、三山ひろしが登場。昨年末の『紅白歌合戦』で繰り広げられた「けん玉世界記録挑戦」の舞台裏を明かした。【映像】紅白常連歌手が驚いた司会・有吉弘行の意外な一面「相当練習していたと思います」歌唱と並行してけん玉のギネス世界記録に挑む姿が年末の風物詩となっている三山は、芸能界で稀少な「けん玉検定四段」の腕前を持ち、“けん玉演歌歌手”としても親しまれている。黒柳徹子