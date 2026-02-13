十日町市で住宅が倒壊し、下敷きになった男性が骨折するなどの重傷を負いました。雪の影響で倒壊したとみられます。現場は十日町市新宮の木造2階建て住宅です。警察や消防によりますと、午前8時すぎ、近所の住民から「倒壊した家から『助けてくれ』と男性の声が聞こえる」と消防に通報がありました。駆けつけた消防が約2時間後に下敷きになっていた70代の男性を救出しました。男性はこの家にひとりで暮らしていて、病院に運ばれま