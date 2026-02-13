B1東地区所属の仙台89ERSは、 セルジオ・エル・ダーウィッチが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2のレバノン代表（FIBAランキング28位）に選出されたことを発表した。 現在29歳のエルダーウィッチは、194センチ93キロのシューティングガード。レバノン国内リーグでプロデビューを果たし、2020年から同国代表に名を連ねている。今シ&#12540