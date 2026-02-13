[故障者情報]ガンバ大阪は13日、FW宇佐美貴史(33)が検査の結果、左ハムストリングおよび左ヒラメ筋の肉離れと診断されたことを発表した。7日の百年構想リーグのC大阪戦で負傷した。宇佐美は7日のC大阪戦は先発出場。両チーム最多となる4本のシュートを放っていた。