本日の日経平均株価は、高値警戒感から利益確定売りが優勢となり、前日比697円安の5万6941円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は90社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想と期末配当計画を上方修正した朝日工業社 [東証Ｐ]、北米向け時計好調で今期は