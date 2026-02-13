○美樹工業 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.83％にあたる2万株(金額で1億6000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から2月28日まで。 ○グリコ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の7.23％にあたる460万株(金額で250億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月1日から12月30日まで。 ○オリコンＨＤ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.70％にあたる33万株(金